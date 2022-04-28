Українські захисники знищили міст, яким росіяни перевозили техніку з Криму

Воїни сил спеціальних операцій знищили міст на півдні України, який був важливим логістичнийм об’єктом на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Про це йдеться у Facebook Командування сил спеціальних операцій.

Зазначається, що саме цим шляхом ворог регулярно перевозив залізницею техніку та боєприпаси із кримсього півострова на материкову частину України – райони, що окуповані росіянами. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Полог, Токмака та Маріуполя.

«Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об’єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддаєтся ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об’єкта. Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.