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Українські захисники знищили міст, яким росіяни перевозили техніку з Криму

Ольга Денисяка

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Воїни сил спеціальних операцій знищили  міст на півдні України, який був важливим логістичнийм об’єктом на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Про це йдеться у Facebook Командування сил спеціальних операцій.

Зазначається, що саме цим шляхом  ворог регулярно перевозив залізницею техніку та боєприпаси із кримсього півострова на материкову частину України – райони, що окуповані росіянами. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Полог, Токмака та Маріуполя.

«Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об’єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддаєтся ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об’єкта. Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України», – йдеться в повідомленні.

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