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Україна може завдавати ударів по складах і базах на території Росії заради захисту

Анастасія Диняк

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Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема завдаючи ударів по складах і базах на території РФ. У США підтримують таку тактику. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Так, Подоляк посилається на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена. За його словами, Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об’єктах.

«Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає», – йдеться у повідомленні Подоляка.

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