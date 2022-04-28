У «Придністров’ї» оголосили про воєнні збори

Невизнана «Придністровська молдавська республіка» оголосила про початок воєнних зборів для посилення своєї армії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, у «Придністров’ї» готують проведення призову громадян на «спеціальні збори». Зазначається, що мета зборів – «забезпечення 100% укомплектованості особового складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки».

Збори триватимуть 90 днів. У них можуть брати участь чоловіки до 55 років. Їм обіцяють грошові виплати, речове забезпечення, проживання та харчування. Безробітним чоловікам обіцяють від 2800 рублів.

За даними розвідки, попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

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