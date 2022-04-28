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У Львові собаки та їжаки користуються пішохідними переходами

Андрій Котенський

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Львівські патрульні впродовж години зафіксували двох зразкових тварин-пішоходів. Відео про те як собака та їжак переходять вулицю дотримуючись правил дорожнього руху опублікувала пресслуба патрульної поліції Львівщини.

Яких правил дотрималися тварини?

Собака:

  • перейшов дорогу на пішохідному переході;
  • не вибіг різко на проїзну частину;
  • переконався, що водій його бачить і встигає загальмувати;
  • не перебігав дорогу, а йшов у безпечному темпі;

Їжак:

  • переходив дорогу на зелене світло світлофора;
  • не затримався на проїзній частині і встиг завершити маневр;
  • ну і звісно переконався, що це безпечно.

Патрульні закликають львів’ян та гостей міста дотримуватися правил дорожнього руху так само уважно, як це демонструють тварини у місті.

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