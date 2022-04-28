У Львові собаки та їжаки користуються пішохідними переходами

Львівські патрульні впродовж години зафіксували двох зразкових тварин-пішоходів. Відео про те як собака та їжак переходять вулицю дотримуючись правил дорожнього руху опублікувала пресслуба патрульної поліції Львівщини.

Яких правил дотрималися тварини?

Собака:

перейшов дорогу на пішохідному переході;

не вибіг різко на проїзну частину;

переконався, що водій його бачить і встигає загальмувати;

не перебігав дорогу, а йшов у безпечному темпі;

Їжак:

переходив дорогу на зелене світло світлофора;

не затримався на проїзній частині і встиг завершити маневр;

ну і звісно переконався, що це безпечно.

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Патрульні закликають львів’ян та гостей міста дотримуватися правил дорожнього руху так само уважно, як це демонструють тварини у місті.

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