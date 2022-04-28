У Львові собаки та їжаки користуються пішохідними переходами

Львівські патрульні впродовж години зафіксували двох зразкових тварин-пішоходів. Відео про те як собака та їжак переходять вулицю дотримуючись правил дорожнього руху опублікувала пресслуба патрульної поліції Львівщини.
Яких правил дотрималися тварини?
Собака:
- перейшов дорогу на пішохідному переході;
- не вибіг різко на проїзну частину;
- переконався, що водій його бачить і встигає загальмувати;
- не перебігав дорогу, а йшов у безпечному темпі;
Їжак:
- переходив дорогу на зелене світло світлофора;
- не затримався на проїзній частині і встиг завершити маневр;
- ну і звісно переконався, що це безпечно.
Патрульні закликають львів’ян та гостей міста дотримуватися правил дорожнього руху так само уважно, як це демонструють тварини у місті.
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Андрій Котенський