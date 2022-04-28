Служителі РПЦ поширюють російську пропаганду серед вірян

Служителі російської православної церкви за вказівкою Москви проповідують доктрину «русского мира». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, служителі РПЦ виправдовують російську агресію на території України та геноцид українського народу. Окрім того, священослужителі закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

За даними розвідки, у РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх підписувати контракти про військову службу.

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