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Росія подвоїла доходи від експорту палива за час війни в Україні

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія отримала близько 62 мільярдів євро від експорту нафти, газу і вугілля. Про це пише The Guardian.

Так, за два місяці війни в Україні країни ЄС заплатили приблизно 44 мільярди євро за російський газ, нафту та вугілля. У 2021 році доходи становили близько 12 мільярдів євро в місяць.

Головним покупцем російського палива є Німеччина. Попри заяви влади про спроби скоротити залежність від енергоносіїв РФ, за два місяці Німеччина заплатила країні-агресорці 9 мільярдів євро.

Незважаючи на те, що експорт з Росії був скорочений війною та санкціями, домінування країни як джерела постачання газу означало, що припинення поставок тільки збільшило ціни. Таким чином доходи Росії зросли, попри всі зусилля урядів Заходу.

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