Путін погрожує Заходу за втручання у війну з Україною

Президент Росії Володимир Путін попередив про «блискавичну помсту», якщо інші країни продовжать втручатися в війну з Україною. Про це пише Reuters.

Так, у середу, 27 квітня, Путін заявив, що Захід підбурює Україну до конфліктів з Росією, щоб розділити її на частини.

«Якщо хтось має намір втрутитися в події, що відбуваються ззовні, і створити для Росії неприйнятні для нас стратегічні загрози, він повинен знати, що наші удари у відповідь будуть блискавичними. У нас для цього є всі інструменти, якими зараз не може похвалитися ніхто. І ми не будемо хвалитися, ми скористаємося ними, якщо буде потрібно. І я хочу, щоб усі це знали», – сказав він.

Окрім того, Росія закликала США припинити постачати зброю Україні, адже це лише розпалює «конфлікт» між країнами.

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