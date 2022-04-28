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Польський Бидгощ подарував «Львівводоканалу» три автомобілі

Андрій Котенський

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ЛМКП «Львівводоканал» безкоштовно отримав три автомобілі від водоканалу польського міста Бидгощ. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Працівники підприємства дякують польським колегам за допомогу та підтримку, адже автівки поповнили парк аварійної служби водоканалу.

«Сьогодні до нашого водоканалу прибули три автомобілі, які нам безкоштовно надав водоканал польського міста Бидгощ.

Ми неймовірно вдячні та розчулені тим, що наші колеги із Польщі з легкістю готові надавати нам таку значну підтримку. Ця підтримка неймовірно цінна для «Львівводоканалу»…», – наголошують у ЛМКП «Львівводоканал».

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