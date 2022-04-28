Окупанти знову обстрілюють Харківщину

У Харківській області російські окупанти знову обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у четвер, 28 квітня, ворог завдав ударів по одному із східних районів Харкова. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Окрім того, в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі.

«Станом на зараз у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці», – йдеться у повідомленні.

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