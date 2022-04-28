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На Запоріжжі окупанти викрали 61 тонну пшениці

Ольга Денисяка

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26 квітня озброєні російські військові пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам’янка-Дніпровська у Запорізькій області. З підприємства викрали 61 тонну пшениці. Про це йдеться в Телеграмі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 26 квітня 2022 року озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам’янка-Дніпровська. Викрадені з підприємства 61 тонна пшениці та інше майно окупанти вивезли на вантажному транспорті, який також перебував у розпорядженні філії.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у російському Красноярському краї депутати вирішили незаконно поставляти зерно з тимчасово окупованої Херсонщини.

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