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На Херсонщині ЗСУ знищили російські склади боєприпасів

Анастасія Диняк

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За минулу добу українські військові знищили два склади боєприпасів російських військ у Молодецькому та Великій Олександрівці на Херсонщині. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, за даними оперативного командування, протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині російські військові безуспішно намагалися прорватися в бік Миколаєва.

«Нашими підрозділами за підтримки артилерії відбито атаку ворога біля Новогригорівки та дві — поблизу Олександрівки. Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки», — йдеться у повідомленні.

Також у районі Нововоронцовки Херсонської області підрозділи ППО ЗСУ збили ворожий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлана-10».

Загалом втрати Росії за добу склали 49 військових РФ та 14 одиниць техніки, з яких 6 — броньованої, 3 автомобільної, 3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, і навіть техніка тилу.

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