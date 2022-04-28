Майже 40% українців залишаються безробітними через війну

Українці поступово повертають до роботи після початку повномасштабної війни. Однак 39% з тих, хто працював до війни, зараз такої можливості не мають. Про це йдеться у соціологічне опитування групи «Рейтинг».

Так, наразі 39% раніше працевлаштованих українців залишаються безробітними. У березні їх кількість становила 53%, а на початку квітня – 41%.

За даними опитування, серед тих, хто був працевлаштований до війни, наразі робочі місця мають 59%. У березні показник становив 46%. Також з 23 до 32% зросла кількість тих, хто працює у звичному режимі. 24% працюють частково або віддалено, а 3% — почали працювати на новій роботі.

Найбільше працевлаштованих українців зараз у західних та центральних областях – близько 60%. Серед мешканців півдня працюють 52%, сходу — близько 40%.

Серед тих, хто втратив роботу, 54% вірять, що зможуть повернутися на попереднє місце праці. 40% — не вірять.

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