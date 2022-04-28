Львівщина подала заявку на вступ до Асамблеї європейських регіонів

Невдовзі Львівська область стане членом Асамблеї європейських регіонів Assembly of European Regions – AER. Відповідну заявку офіційно подали сьогодні, 28 квітня, повідомила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Власне пропозицію про приєднання Львівщини до Асоціації голові обласної ради висловили Президент Асамблеї Магнус Бернтсон та генеральний секретар Крістіан Спара під час зустрічі в рамках VII Європейського конгресу органів місцевого самоврядування, що відбувся у Польщі.

«Членство в асамблеї відкриває нові можливості для нашого регіону на європейському та міжнародному рівні. Це налагодження партнерських стосунків з понад 100 регіонами країн Європи, участь у зустрічах на найвищому рівні, написання та реалізація спільних проєктів, доступ до фінансування ЄС, підтримка молодіжних ініціатив та обмін досвідом. Для українських регіонів членство в Асамблеї буде безплатним», – пояснила голова Львівської обласної ради.

Довідково: Асамблея європейських регіонів (AER) заснована у 1985 році та є найбільшою незалежною мережею регіонів у Європі. До складу асамблеї входять 140 представництв. Впродовж 2020-2021 рр. АЄП організувала 20 зустрічей, в яких взяли участь понад 2000 учасників. З допомогою Асамблеї 180 регіональних ініціатив отримали фінансову підтримку Європейського Союзу.

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