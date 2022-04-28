Екснардеп Ляшко влаштував скандал за ДТП із авто на спецномерах

У Києві на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської сталася ДТП за участі позашляховика «Тойота Хайлендер», де був колишній депутат Олег Ляшко та броньованого авмомобіля «Лексус» на спецномерах. Про це повідомив екснардеп на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ляшка, порушували правила дорожнього руху відразу два автомобілі. На його думку це працівники СБУ.

«Наш добровольчий підрозділ повертався з відрядження з Чорнобиля. В Києві на перехресті вулиці Набережно-Рибальської та Електриків бики на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху – поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками, в результаті чого вчинили ДТП. У нашому авто було чотири людини, двоє постраждалих. Мене і водія врятували подушки безпеки. Якби не вони – могло б бути значно гірше. Ще одна машина, яка порушувала правила – «Мерседес Гелендваген» втекла, але є камери, можна встановити, хто був. Винуватець ДТП – якийсь високий СБУшний чин – теж втік, не дочекавшись поліції», – прокоментував він.

Олег Ляшко не дочекавшись поліції влаштував скандал на камеру.

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Варто додати, що на лобовому склі автомобіля Lexus були прикріплені перепустки з символікою СБУ і Київської міської держадміністрації.

Зазвичай, чорні автомобільні номери використовують на автомобілях спецпризначення.

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