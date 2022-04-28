ОСТАННІ НОВИНИ

Екснардеп Ляшко влаштував скандал за ДТП із авто на спецномерах

Андрій Котенський

|

У Києві на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської сталася ДТП за участі позашляховика «Тойота Хайлендер», де був колишній депутат Олег Ляшко та броньованого авмомобіля «Лексус» на спецномерах. Про це повідомив екснардеп на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ляшка, порушували правила дорожнього руху відразу два автомобілі. На його думку це працівники СБУ.

«Наш добровольчий підрозділ повертався з відрядження з Чорнобиля. В Києві на перехресті вулиці Набережно-Рибальської та Електриків бики на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху – поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками, в результаті чого вчинили ДТП. У нашому авто було чотири людини, двоє постраждалих. Мене і водія врятували подушки безпеки. Якби не вони – могло б бути значно гірше. Ще одна машина, яка порушувала правила – «Мерседес Гелендваген» втекла, але є камери, можна встановити, хто був. Винуватець ДТП – якийсь високий СБУшний чин – теж втік, не дочекавшись поліції», – прокоментував він.

Олег Ляшко не дочекавшись поліції влаштував скандал на камеру.

Варто додати, що на лобовому склі автомобіля Lexus були прикріплені перепустки з символікою СБУ і Київської міської держадміністрації.

Зазвичай, чорні автомобільні номери використовують на автомобілях спецпризначення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів