Бійці ООС відбили дев’ять атак та знищили шість танків ворога

28 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ ять атак ворога та завдали втрат російським окупантам. Про це йдеться у Facebook ООС.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.