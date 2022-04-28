Авіаудар по Донеччині: загинули троє цивільних

Зранку 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Нью-Йорку в Донецькій області. Внаслідок авіаудару троє людей отримали поранення та троє загинули. Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще визначають.

Через ракетний удар загинули троє місцевих мешканців, ще троє отримали поранення.

«Троє загиблих, троє поранених. Усі – цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, який росіяни завдали по Нью-Йорку… Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!», – заявив Кириленко.

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