22% українців, які покинули дім через війну, планують повернутись якнайшвидше

22% українців, які були змушені покинути свої домівки через війну, планують найближчим часом повернутись додому. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За результатами опитування, 20% дорослого населення зазначили, що їм довелося змінити місце проживання (цей показник сталий з середини березня). Найбільше тих, хто змушений виїхати, у східних регіонах (58%) та серед молоді (33%).

Соціологи стверджують, що з початку квітня дещо зменшилася кількість тих, хто планує повертатися додому найближчим часом (з 29% до 22%). Натомість побільшало тих, хто хотів би повернутися, але трохи пізніше (з 24% до 31%).

Водночас майже не змінилася кількість тих, хто має намір повернутися додому, але після завершення війни (43%).

Опитування проводили 26 квітня серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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