Україна знищила російський командирський вертоліт та винищувач

Воїни-десантники з ПЗРК Stinger збили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За даними ЗСУ, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройнi Сили України з ПЗРК Stinger був збитий російський бойовий вертоліт

За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів США.

Загалом впродовж 26 квітня наші військові збили щонайменше 7 повітряних цілей противника, окрім Ка-52 було також ліквідовано один винищувач Су-25, дві крилаті ракети та три БпЛА.

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