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Росіяни викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях України

Анастасія Диняк

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На тимчасово окупованих територіях російські військові масово викрадають чоловіків призовного віку для поповнення обмінного фонду. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, ворог масово викрадає українців на тимчасово взятих під контроль територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей. Найчастіше окупанти забирають чоловіків призивного віку. В першу чергу жертвами стають ветерани АТО та ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

За даними розвідки, в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС. Росіяни допитують та катують їх.

З Херсонщини чоловіків масово вивозять в напрямку Криму. В селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку.

«Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду». Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Також не виключена організація пропагандистських «парадів перемоги» за участі затриманих українців. Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за «військовополонених» та провести вулицями окупованих міст», – йдеться в повідомленні.

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