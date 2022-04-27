Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранений

російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка Дніпропетровської області. Попередньо відомо про одного пораненого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії, влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Стався витік мастила та сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь», – написав він.

За попередніми даними, постраждав один працівник підприємства. Його з пораненнями забрали до лікарні.

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