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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранений

Наталя Дуляба

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російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка Дніпропетровської області. Попередньо відомо про одного пораненого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії, влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Стався витік мастила та сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь», – написав він.

За попередніми даними, постраждав один працівник підприємства. Його з пораненнями забрали до лікарні.

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