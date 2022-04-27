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Львів розробив систему обліку гуманітарної допомоги

Анастасія Диняк

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У Львівській обласній військовій адміністрації розробили систему обліку гуманітарної допомоги. Наразі нею користується 21 область України. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так,  у Львові створили систему, яка дає змогу бачити, яку допомогу і від кого отримали, що і куди відправили та що залишилось на складах. Система дозволяє контролювати усі стратегічні склади, якими оперує військова адміністрація.

Від початку повномасштабної війни через ці склади пройшло близько 9 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Найбільше гуманітарної допомоги від Львівщини отримали у столиці та Київській (3000 тонн), Чернігівській (900 тонн), Житомирській (700 тонн), Харківській (900 тонн) і Полтавський (450 тонн) областях.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що нібито Максим Козицький та чиновники ЛОВА причетні до розкрадання гуманітарної допомоги з-за кордону. Сам голова ЛОВА заявив, що це фейкова атака на керівництво Львівщини.

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