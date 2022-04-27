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ЄС скорочує фінансування Угорщини

Анастасія Диняк

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Єврокомісія офіційно запустила процедуру щодо скорочення фінансування Угорщини за підрив стандартів верховенства права у блоці. Про це пише hromadske.

Так, у середу, 27 квітня, єврокомісарка з питань юстиції Віра Йоурова заявила про початок дисциплінарної процедури щодо Угорщини. За її словами, Єврокомісія виявила проблеми, які можуть порушувати верховенство закону і впливати на бюджет ЄС.

«Угорщина повинна буде відповісти на наші побоювання і запропонувати заходи щодо виправлення становища», – додала єврокомісарка.

Натомість речник угорського прем’єра Золтан Ковач повідомив, що в уряді пов’язують рішення ЄС з позицією Угорщини щодо України.

«Виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня. Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди», – йдеться у повідомленні.

У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим і закликав утримуватися від таких дій.

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