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Держави-члени ОДКБ не хочуть воювати з росією проти України, – розвідка

Наталя Дуляба

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Держави-члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) не виявляють бажання воювати разом із росією проти України. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Члени ОДКБ, до якої, крім самої росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, не мають бажання воювати проти України.

Так, попри наполягання рф, учасники цієї організації не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн, в тому числі на території так званих «ДНР» та «ЛНР».

Водночас, як каже українська розвідка, члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території росії або Білорусі. Але це може статися тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію.

15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім рф та Білорусі) дотримуються нейтралітету щодо російського вторгнення в Україну. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність «ДНР»/«ЛНР».

Додамо, що ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, заснована невдовзі після розпаду СРСР у 1992 році. До неї входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія і Таджикистан.

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