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Час і контекст зустрічі Зеленського і путіна поки що не визначені, – Офіс президента

Наталя Дуляба

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 27 квітня час та контекст можливої ​​зустрічі президентів України та росії не визначені. Про це він заявив у коментарі Українській правді.

«Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв’язана рф, намагається прискорити вирішення конфлікту. Тим не менш час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені», – сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що зараз з одного боку Офіс президента України спостерігає певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни та спроби остаточно знищити Маріуполь. А з іншого – продовжуються консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані.

Подоляк пообіцяв: щойно «з’явиться конкретика», про це повідомлять.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та країни-агресора володимира путіна може відбутися найближчими днями.

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