За неналежне користування землею Львова з підприємства стягнуть 1 млн грн

Суд зобов’язав підприємство сплатити понад 1 млн грн до міського бюджету Львова за користування земельними ділянками без належного оформлення на вулиці Промисловій. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач на своїй сторінці у Facebook.

За словами Любомира Зубача, суд зобов’язав ТОВ «Лорсон» виплатити 1 млн 12 тис. грн до бюджету Львова за ухиляння від платежів за фактичне користування землею міста. Відомо, що компанія використовувала 4 міські ділянки на вул. Промисловій.

«Плюс 1 мільйон 12 тисяч у міський бюджет – результат виграної справи у суді. Мова про користування земельними ділянками без належного оформлення. А точніше – про ухиляння від платежів за фактичне користування землею міста.

Думаю, не помилюся, що така тенденція присутня у більшості великих міст. Просто у великих містах важко відстежити, що відбувається на відносно невеликих ділянках. Але боротися з цим треба однозначно. Власне, для цього і було створено відділ правового забезпечення (щоб доводити всі справи до логічного завершення)», – зазначив Любомир Зубач.

За його словами, юристи відділу правового забезпечення департаменту містобудування ЛМР домоглися у суді стягнення з ТОВ «Лорсон» понад 1 мільйон гривень безпідставно збережених коштів.

«ТОВ «Лорсон» користувалося землею на вулиці Промисловій у Львові. Та одного дня з’ясувалося, що підприємці послуговуються чотирма міськими ділянками, але місту не платять ні копійки. Звісно, так працювати не можна. Тож місто неодноразово просило ТОВ сплатити заборгованість і належно оформити документи та відносини із міською радою.

Наші юристи змушені були піти до суду, де навели аргументи та домоглися стягнення з ТОВ «Лорсон» понад 1 мільйон 12 тисяч гривень безпідставно збережених коштів. Далі підприємство повинне підготувати документи для правового оформлення користування всіма ділянками і справно за них платити», – акцентував посадовець.

За даними системи YouControl, ТОВ «Лорсон» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Директор підприємства Володимир Сендега, а кінцевих бенефіціарів троє – Іван Бурбела, Михайло Возняк та Олег Дулиба.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.