Втрати росії перевалили за 22 тисячі військових

У війні, яку росія веде проти України, втрати держави-агресора вже сягнули понад 22 тисячі військових, 918 танків, 184 літаки, 154 гелікоптери. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 26 квітня загальні бойові втрати рф в Україні становлять:

особового складу – близько 22 100 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 918 (+34) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) одиниць,

артилерійських систем – 416 (+5) одиниць,

РСЗВ – 149 (+0) одиниць,

засоби ППО – 69 (+0) одиниць,

літаків – 184 (+3) одиниці,

гелікоптерів – 154 (+0) одиниці,

автомобільної техніки – 1 643 (+77) одиниці,

кораблі /катери – 8 (+0) одиниць,

цистерн з ПММ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 205 (+4) одиниць,

спеціальна техніка – 31 (+3) одинця,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (+0) одиниці.

У Генштабі наголошують, що остаточні дані щодо втрат противника уточнюються.

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