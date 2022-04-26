У центрі Києва знесли монумент «дружби народів» України та РФ

У центрі Києва демонтували бронзовий монумент двох робітників під Аркою дружби народів, який було встановлено 1982 року як символ возз’єднання України та Росії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Віталія Кличка, у Києві очікується деонтаж ще 60 пам’ятників, барельєфів чи знаків, пов’язаних з радянщиною і росією.

Окрім того очікується перейменування арки на Арку свободи українського народу.

«Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та росії) під вечір таки демонтували. Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто.

Але фахівці знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника. Буквально, викорінили і зняли скульптуру», – повідомив Віталій Кличко.

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