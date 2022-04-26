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Ракетний удар по Запоріжжю: один загиблий та один поранений

Наталя Дуляба

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Внаслідок ракетного обстрілу росіян Запорізької області одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це йдеться у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

Рано-вранці 26 квітня на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві російські керовані ракети, третя – розірвалася у повітрі. Внаслідок удару зруйновано і пошкоджено інфраструктурні об’єкти підприємства.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна особа поранена.

«Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена», – наголошують у Запорізькій ОВА.

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