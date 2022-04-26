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путін пообіцяв генсеку ООН евакуювати українців з «Азовсталі»

Андрій Котенський

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про евакуацію мирних жителів із заводу «Азовсталь» у Маріуполі за участі ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, пише Українська правда.

«Президент (путін – ред.) дав принципову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Подальші обговорення будуть проведені з управлінням ООН з координації гуманітарних питань та міноборони Росії», – йдеться у повідомленні генсека ООН

Водночас, у повідомленні не уточнили йдеться про евакуацію людей на підконтрольну Україні територію чи депортацію в Росію або ж до сепаратистських «ДНР» та «ЛНР».

Окрім того, генсек ООН під час зустрічі заявив Путіну, що ситуація із створенням гуманітарних коридорів не вирішується.

Проте путін збрехав, що гумкоридори «працюють». Можливо лідер рашистів мав на увазі депортацію українців на територію рф.

Крім того, українська сторона повідомляла про фільтраційний табір для українців та подальшу незаконну депортацію до різних куточків рф. За оцінками правозахисників, росіяни депортували півмільйона українців, серед них багато дітей.

Коридори з Маріуполя на підконтрольну Україні територію обстрілюють чи не пропускають.

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