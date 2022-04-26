На сході відбили п’ять атак та знищили шість танків окупантів

У вівторок, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські воїни відбили п’ять атак російських фашистських військ, повідомляє ОТУ «Схід».

Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:

особового складу – до 100

танків – 6

БМП – 4

БТР – 1

МТЛБ – 1

САУ – 1

мінометів – 3

АТ – 13

ЗУ – 1

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