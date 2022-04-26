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На сході відбили п’ять атак та знищили шість танків окупантів

Андрій Котенський

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У вівторок, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські воїни відбили п’ять атак російських фашистських військ, повідомляє  ОТУ «Схід».

Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:

  • особового складу – до 100
  • танків – 6
  • БМП – 4
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • САУ – 1
  • мінометів – 3
  • АТ – 13
  • ЗУ – 1

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