На сході відбили п’ять атак та знищили шість танків окупантів

У вівторок, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські воїни відбили п’ять атак російських фашистських військ, повідомляє ОТУ «Схід».
Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:
- особового складу – до 100
- танків – 6
- БМП – 4
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- САУ – 1
- мінометів – 3
- АТ – 13
- ЗУ – 1
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Андрій Котенський