На Львівщині призовників нелегально переправляли за кордон як водіїв гуманітарки

У Яворівському районі спіймали 42-річного чоловіка, який організовував нелегальний виїзд за кордон українців призовного віку під прикриттям роботи водія гуманітарних вантажів. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Військовослужбовці Львівського прикордонного загону дізналися, що 42-річний українець організував на Львівщині бізнес, організувавши нелегальний виїзд призовників за кордон.

Встановлено, що фігурант, мешканець Київщини, укладав із чоловіками фіктивні договори про працевлаштування водієм у транспортну фірму. В подальшому такі відомості незаконно вносили до системи «Шлях», в якій реєструють дозволи на виконання міжнародних перевезень під час воєнного стану.

За таку «послугу» зловмисник мав отримати винагороду розміром 5 500 доларів.

Затримали горе-бізнесмена на «гарячому» в одному з населених пунктів Яворівського району. Він якраз намагався вивезти українця до ЄС, який нібито мав бути водієм для перевезення гуманітарної допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 9 років позбавлення волі.

Обвинуваченому вже оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 70 тисяч гривень застави.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до цієї схеми.

Водночас у прокуратурі Львівської області додають, що напередодні на Львівщині спіймали ще одного такого горе-бізнесмена.

Так, житель області за 6 500 доларів обіцяв посприяти у безперешкодному перетині кордону призовнику, внісши його дані до спеціальної електронної бази, що дає право на виїзд за межі України.

Його судитимуть за такою ж статтею Кримінального кодексу України. Фігурант справи перебуває під вартою.

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