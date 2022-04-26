На Херсонщині окупанти втекли, покинувши укомплектований бронетранспортер

У Херсонській області російські солдати так швидко втікали, що посеред дороги покинули справний та укомплектований бронетранспортер. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Що саме передувало такому «героїчному» вчинку окупантів, у ЗСУ не уточняють. Втім вочевидь, ворог вирішив пішки втікати від українських воїнів й у поспіху покинув абсолютно справну та укомплектовану боєприпасами техніку.

«У Херсонській області російські окупанти покинули укомплектований, справний десантний бронетранспортер БТР-Д та втекли. Гарне рішення, бо додому пішки скоріше, ніж у рефрижераторі та в пакеті», – відзначили українські військові.

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