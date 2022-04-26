Митрополит Епіфаній: «Перебування на ЧАЕС російським військам далося взнаки, але не відбило бажання гратися з атомом»

Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній про 36 річницю Чорнобильської аварії та ядерну небезпеку, яку несе росія та її окупаційні війська:

«Сьогодні ми поминаємо жертв Чорнобильської трагедії, долучаючись до міжнародного Дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Ми згадуємо Чорнобильську катастрофу та її згубні наслідки, завдані для не одного покоління людей. І вкотре молимо Господа, щоби Він уберіг нас від повторної подібної трагедії.

На жаль, російська імперія зла нині шантажує весь світ загрозою застосування ядерної зброї, масовим винищенням людей, яке вона планує розпочати з України. Вже в перший день повномасштабного вторгнення в Україну ворог захопив ЧАЕС. Нехтуючи історією, правилами безпеки, виконуючи злочинні накази, російські військові рили окопи у Рудому лісі, завозили на територію Чорнобиля важку військову техніку, здіймаючи у повітря хмари отруйного пилу… Невдовзі це далося їм взнаки, але чи відбило прагнення й далі «гратися з атомом»? На жаль, ні. Адже й далі чуємо повідомлення про те, що російські ракети пролітають у критичній близькості від ядерних об’єктів, поруч з іншими українськими АЕС, ризикуючи спричинити чергову катастрофу.

Вшановуючи жертв Чорнобильської трагедії, зокрема ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (пожежників, військових, лікарів, будівельників та інших), що тоді навіть не уявляли, яку реальну дозу опромінення отримують і яку ціну їм доведеться за це заплатити, подякуймо у молитві їм та їхнім рідним за те, що вони тоді звершили героїчний подвиг заради людства – ціною власного життя і здоров’я захистили інших від смертельної радіаційної загрози.

Пам’ятаймо також і про інші уроки Чорнобильської трагедії: про наслідки злочинів комуністичного режиму і московського керівництва, про недбалість і безвідповідальність, про наслідки брехні і замовчування правди, що тоді, 36 років тому, призвели до ще більшої кількості жертв.

Збережи нас, Господи, від непоправного лиха, від злих і хворобливих задумів росії та від можливих катастрофічних наслідків для всього людства».

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