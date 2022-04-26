ОСТАННІ НОВИНИ

Митрополит Епіфаній: «Перебування на ЧАЕС російським військам далося взнаки, але не відбило бажання гратися з атомом»

Наталя Дуляба

|

Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній про 36 річницю Чорнобильської аварії та ядерну небезпеку, яку несе росія та її окупаційні війська:

«Сьогодні ми поминаємо жертв Чорнобильської трагедії, долучаючись до міжнародного Дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Ми згадуємо Чорнобильську катастрофу та її згубні наслідки, завдані для не одного покоління людей. І вкотре молимо Господа, щоби Він уберіг нас від повторної подібної трагедії.

На жаль, російська імперія зла нині шантажує весь світ загрозою застосування ядерної зброї, масовим винищенням людей, яке вона планує розпочати з України. Вже в перший день повномасштабного вторгнення в Україну ворог захопив ЧАЕС. Нехтуючи історією, правилами безпеки, виконуючи злочинні накази, російські військові рили окопи у Рудому лісі, завозили на територію Чорнобиля важку військову техніку, здіймаючи у повітря хмари отруйного пилу… Невдовзі це далося їм взнаки, але чи відбило прагнення й далі «гратися з атомом»? На жаль, ні. Адже й далі чуємо повідомлення про те, що російські ракети пролітають у критичній близькості від ядерних об’єктів, поруч з іншими українськими АЕС, ризикуючи спричинити чергову катастрофу.

Вшановуючи жертв Чорнобильської трагедії, зокрема ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (пожежників, військових, лікарів, будівельників та інших), що тоді навіть не уявляли, яку реальну дозу опромінення отримують і яку ціну їм доведеться за це заплатити, подякуймо у молитві їм та їхнім рідним за те, що вони тоді звершили героїчний подвиг заради людства – ціною власного життя і здоров’я захистили інших від смертельної радіаційної загрози.

Пам’ятаймо також і про інші уроки Чорнобильської трагедії: про наслідки злочинів комуністичного режиму і московського керівництва, про недбалість і безвідповідальність, про наслідки брехні і замовчування правди, що тоді, 36 років тому, призвели до ще більшої кількості жертв.

Збережи нас, Господи, від непоправного лиха, від злих і хворобливих задумів росії та від можливих катастрофічних наслідків для всього людства».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів