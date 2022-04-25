У російському Брянську сталась пожежа на нафтобазі

Вночі 25 квітня на нафтобазі «Транснафта Брянськ – Дружба» у Брянську сталась пожежа. Місцеві мешканці повідомляють, що цьому передували вибухи. Про це повідомлє Інтерфакс-Україна.

«На нафтобазі АТ «Транснафта Брянськ – Дружба» в Брянську сталася пожежа, евакуація населення не планується. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає», – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про спалах на нафтобазі у Фокинському районі надійшло о 02:00 понеділка. Причини встановлюються.

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що в Брянську горять два сховища нафтопродуктів.

«Рано вранці спалахнув резервуар із дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тис. куб м», – сказав співрозмовник агентства.

«Транснафта-Дружба” (дочірнє товариство «Транснафти») має резервуарний парк обсягом 3,1 млн куб. метрів, експлуатує 20 нафтоперекачувальних та 15 нафтопродуктоперекачувальних станцій, 3,5 тис. км нафтопроводів та 3,9 тис. км нафтопродуктопроводів. Виробничі об’єкти підприємства розташовані у 11 російських регіонах. У веденні підприємства знаходиться нафтопровідна магістраль «Дружба», що здійснює постачання нафти з Росії до Європи.

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