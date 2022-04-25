У Кременчуці ракети вдарили по ТЕЦ та нафтопереробному заводу

Ввечер 24 квітня дев’ять російських ракет влучили по Кременчуцькій теплоелектростанції та нафтопереробному заводу. Одна людина загинулаемеро та семеро постраждали. Про це в Телеграмі заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості», – повідомив голова ОВА.

За його інформацією, є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.

Голова ОВА заявив, що це був найбільший обстріл міста за час повномасштабного російського вторгнення.

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