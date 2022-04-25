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У бліндажах на Харківщині ЗСУ знищили росіян і техніку, сховану під шифер

Наталя Дуляба

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Українські військові на Харківщині знищили замасковану техніку ворога та бліндажі, де ховалися окупанти. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Ворожі позиції у Харківській області виявили за допомогою дрона прикордонники. Російські окупанти намагались сховати свій танк і броньований автомобіль на подвір’ї одного з будинків, а зверху техніку ще й прикрили шифером. Також аеророзвідка знайшла бліндажі, де перебували військові рф.

«Координати прикордонники передали побратимам зі Збройних Сил України, які успішно вразили всі розвідані цілі», – вказано у повідомленні.

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