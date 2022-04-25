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СБУ відреагувала на звинувачення у підготовці вбивства пропагандиста Соловйова

Наталя Дуляба

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Українські спецслужби відреагували на заяви російського пропагандиста Владіміра Соловйова про те, що СБУ нібито замовила його вбивство.

Так, кремлівський пропагандист Владімір Соловйов заявив, що ФСБ «героїчно затримала неонацистів», що ніби планували його вбивство як знаного «громадського діяча». І вбивство це нібито замовила сама Служба безпеки України.

Українська спецслужба відреагувала на такі звинувачення і відразу заявила, що не має жодних планів на вбивство Соловйова. Такі закиди СБУ назвала «фантазією спецслужб росії», які вигадують чергові здобутки для російської аудиторії.

«Владімір Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом, російським аналогом Геббельса, котрий обов’язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України. СБУ не має жодних планів щодо вбивства Владіміра Соловйова. Водночас враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності», – відповіли у Службі безпеки України.

Додамо, що спершу про затримання «неонацистів, які готували вбивство» Владіміра Соловйова заявили сам президент рф путін та ФСБ РФ.

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