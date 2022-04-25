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Російські окупанти вбили в Україні 215 дітей

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 25 квітня понад 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. 215 дітей загинуло та понад 391 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 124, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

24 квітня внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.   23-24 квітня окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У м.Чугуїв внаслідок обстрілу отримав поранення 11-річний хлопчик. 23 квітня через обстріл с.Турове Богодухівського району Харківської області отримала поранення 12-річна дитина.

1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Ці цифри не є остаточними, оскільки досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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