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Росіяни створили фейковий чат-бот СБУ

Ольга Денисяка

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Російські окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот Служби Безпеки України зі назвою, яка відрізняється від офіційної лише на кілька літер. Про це йдеться в Телеграмі СБУ.

«Ворог створює фейкові чат-боти! Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Згодом вони розширили мережевий фейковий чат-бот з офіційною назвою, яка схожа лише на кілька літер»,  – йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що їхній офіційний чат-бот:  stop_russian_war_bot

Завдяки боту служба отримує тисячі повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові знищують російських окупантів.

В СБУ закликають бов’язково перевіряти, куди надсилаєте інформацію, і довіряти лише офіційним сторінкам державних органів і структур.

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