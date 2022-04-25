ОСТАННІ НОВИНИ

На Великдень у Львові вшанували загиблих захисників

Ольга Денисяка

|

24 квітня, у день Воскресіння Христового, у Львові вшанували  пам’ять українських воїнів, котрі поклали свої життя, захищаючи Україну від російських загарбників.  Про це повідомив у Facebook очільник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

На полях почесних поховань Личаківського кладовища у Львові разом із військовими капеланами, рідними й близькими полеглих Героїв, громадою міста помолились за упокій душ захисників України.

«Сьогодні, коли на нашій рідній землі палає війна, українське воїнство, жертвуючи своїм життям та здоров’ям, дарує всім українцям надію на майбутнє. Наш святий обов’язок – берегти пам’ять та славу полеглих українських Героїв! Слава Україні! Героям Слава!», – зазначив Павло Ткачук.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів