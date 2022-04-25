На Великдень у Львові вшанували загиблих захисників

24 квітня, у день Воскресіння Христового, у Львові вшанували пам’ять українських воїнів, котрі поклали свої життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Про це повідомив у Facebook очільник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

На полях почесних поховань Личаківського кладовища у Львові разом із військовими капеланами, рідними й близькими полеглих Героїв, громадою міста помолились за упокій душ захисників України.

«Сьогодні, коли на нашій рідній землі палає війна, українське воїнство, жертвуючи своїм життям та здоров’ям, дарує всім українцям надію на майбутнє. Наш святий обов’язок – берегти пам’ять та славу полеглих українських Героїв! Слава Україні! Героям Слава!», – зазначив Павло Ткачук.

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