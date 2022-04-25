ОСТАННІ НОВИНИ

Макрона переобрали президентом Франції

Ольга Денисяка

|

Згідно з остаточними результатами другого туру виборів, опублікованими Міністерством внутрішніх справ Франції у ніч з неділі на понеділок, Еммануель Макрон переобраний президентом країни з 58,54% голосів. Про це повідомляє Європейська правда.

За суперницю Макрона – лідерку «Національного об’єднання» Марін Ле Пен віддали голоси 41,46% французьких виборців, що є історичним показником для ультраправих у Франції.

П’ять років тому, у 2017 році, Макрон виграв вибори у Ле Пен зі значно кращим результати – 66,10% голосів, що на сім з половиною процентних пунктів більше, ніж сьогодні.

Понад 13,6 мільйона французів, зареєстрованих у виборчих списках (28,01%), не проголосували цієї неділі, що є найбільшим показником з 1969 року. Трохи більше двох мільйонів людей прийшли на виборчі дільниці, але подали порожній бюлетень (4,57%).

Макрон є першим чинним президентом Франції за 20 років, який був переобраний на другий термін. Незважаючи на поразку, Ле Пен сказала, що її значна частка голосів означає перемогу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів