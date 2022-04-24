Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні його переговорів із Путіним. Про це президент повідомив на своїй Twitter-сторінці.

Так, президенти України і Туреччини обговорили хід майбутніх переговорів з лідером країни-агресорки та питання, пов’язані з обороноздатністю та глобальною продовольчою безпекою, яка знаходиться під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі.

Також Зеленський наголосив на важливості термінового відкриття гуманітарних коридорів з Маріуполя.

«Напередодні його перемовин з Путіним я підкреслив необхідність негайної евакуації мирних мешканців з Маріуполя, в тому числі й з «Азовсталі» та негайного обміну заблокованими там військовими», – написав президент України.

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