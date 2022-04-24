ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Анастасія Диняк

|

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні його переговорів із Путіним. Про це президент повідомив на своїй Twitter-сторінці.

Так, президенти України і Туреччини обговорили хід майбутніх переговорів з лідером країни-агресорки та питання, пов’язані з обороноздатністю та глобальною продовольчою безпекою, яка знаходиться під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі.

Також Зеленський наголосив на важливості термінового відкриття гуманітарних коридорів з Маріуполя.

«Напередодні його перемовин з Путіним я підкреслив необхідність негайної евакуації мирних мешканців з Маріуполя, в тому числі й з «Азовсталі» та негайного обміну заблокованими там військовими», – написав президент України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів