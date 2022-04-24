Ворог продовжує атакувати «Азовсталь»

Російські окупанти без зупинки атакують «Азовсталь» у Маріуполі, де знаходяться українські цивільні та військові. Про це повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Попри наказ Путіна «не штурмувати» металургійний комбінат, російські військові продовжують без упину це робити.

«Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму», – написав Подоляк.

Радник ОП звернувся до РФ та закликав зберегти хоча б частину репутації. Подоляк запропонував три «маріупольські кроки» для ворога:

оголосити реальне перемирʼя в Маріуполі у Великодень; негайно дати гуманітарний коридор для цивільних. погодитись на «спец раунд переговорів», щоб обміняли військових.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.