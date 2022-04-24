Ворог обстріляв Дніпропетровщину

У Великодень російські окупанти тричі ракетами обстріляли Павлоградський район в Дніпропетровській області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Так, у неділю, 24 квітня, три ворожі ракети прилетіли у Павлоградський район.

Одна ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Внаслідок вибуху загинув 48-річний чоловік. Окрім того, знищено вісім будівель. Під завалами три легкових та один вантажний автомобіль. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку.

Ще дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля.

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