В Україні від рук росіян постраждали понад 600 дітей

Станом на ранок неділі, 24 квітня, російські військові вбили 213 дітей в Україні, ще 389 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Миколаївський – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Херсонській – 44, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

У суботу, 23 квітня, внаслідок обстрілу країною-агресором житлового кварталу Одеси загинула мати з 3-місячною дитиною.

Також стало відомо про смерть двох дівчаток – акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули через ворожі обстріли Маріуполя.

У п’ятницю, 22 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури в селі Кам’янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний хлопець.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Бучанського району Київської області окупантами, виявлено тіло 16-річного дитини із осколковими пораненнями.

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