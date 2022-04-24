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Україна та Польща посилили співпрацю в залізничній сфері, – Шмигаль

Ольга Денисяка

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Україна та Польща підписали меморандум посилення співробітництва в залізничній сфері. Мова йде про створення спільного логістичного підприємства, що дозволить збільшити об’єм залізничних перевезень. Про це повідомив у Телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністри України та Польщі Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький підписали Меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері.

«Після розв’язання росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена», – заявив Шмигаль.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Шмигаль пояснив, що це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

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