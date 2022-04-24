Статус учасника бойових дій отримають не всі добровольці

Статус учасників бойових дій отримають ті добровольці, які брали участь у реальних бойових діях. Про це повідомила міністр у справах ветеранів України, член Ради національної безпеки і оборони України Юлія Лапутіна під час робочого візиту до Полтави.

За словами Юлії Лапутіної, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.

«Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні. Проте відповідно Порядку надання статусу отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями», – зауважила Юлія Лапутіна.

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