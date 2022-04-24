Російські окупанти обстріляли Харківщину

Ворог обстріляв Чугуїв, що на Харківщині. Є поранені, серед яких дитина. Про це повідомив начальник поліції. Харківщини Володимир Тимошко.

Так, внаслідок ворожих обстріл постраждали троє людей. Серед них мати з 12-річною дитиною.

«Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс», – йдеться в повідомленні.

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