Росія розгортає ракетні установки поблизу кордону з Україною

За 60 кілометрів від кордону з Україною ворог розгорнув установки «Іскандер-М». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, на Слобожанському напрямку Росія продовжує нарощення військ. У Бєлгородській області зосереджені додаткові російські підрозділи. За даними Генштабу, за 60 кілометрів від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК «Іскандер-М»

Окрім того, російські війська продовжують наступальні дії на сході України з метою розгрому військ Операції Об’єднаних сил і встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями.

«Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

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