Росія атакує окуповані села під українськими прапорами

На окупованих територіях Херсонщини й Миколаївщини російська армія почепила на техніку українські прапори і обстрілює цивільні об’єкти, повідомляє оперативне командування «Південь».

За даними наших військових, рашисти проводять пропагандистські заходи з агітації населення на спротив українській владі та створення псевдо-республік, дискредитують Збройні Сили України фейковими вкидами, обстрілюють цивільні об’єкти.

Так, на околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке.

Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області.

«Захисники України не обстрілюють цивільні об’єкти і населення, не відкривають вогню по населених пунктах, де окупанти ховаються за мирними мешканцями», – наголошують у ЗСУ.

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